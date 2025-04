Notas de falecimentos | 26/04/2025

SRA. BENIGNA MENDES DE LIMA faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Francisco Mendes da Silva e da Sra. Maria Lica da Conceição, era viúva do Sr. Raimundo Belarmino de Lima; deixa os filhos: Maria Belarmino Sobrinho de Souza Posidonio, viúva do Sr. Donizete Posidonio; Francisca de Lima Mazetto, casada com o Sr. Carlos de Souza Lima; Lusinete Lima Iacope de Oliveira, casada com o Sr. Marivaldo Iacope de Oliveira; Maria Zelia Mendes de Lima Nazato, casada com o Sr. Josildo Cesar Nazato; Lucineia Belarmino de Lima, casada com o Sr. Francisco Epitacio de Sousa; Antonio Marcos Mendes Lima; Jose Carlos Mendes e Rosely de Lima Thomaz, casada com o Sr. Agnaldo Thomaz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h às 17h na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA DE LURDES OLIVEIRA faleceu dia 24/04/2025 na cidade de Limeira, aos 77 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Carlos de Oliveira Junior. Era filha do Sr. José de Oliveira e da Sra. Pasqua Nalessio de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Anita, Marcelo e Mauricio. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/04/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

MIRELLA PEREIRA ARCANJO faleceu ontem, nesta cidade, contava 24 anos, filha do Sr. Marco Antonio Arcanjo e da Sra. Vera Lucia Pereira Figueiredo; deixa o filho: Arthur Arcanjo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.