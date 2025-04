Tempo vira e traz alerta de tempestade para Piracicaba

“Previsão de mudança brusca no tempo ao longo do dia, com a aproximação de áreas de instabilidade ao estado de São Paulo. Há previsão de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia em toda a região de Campinas. Durante a chuva forte há risco de rajadas de vento forte, raios e queda de granizo”, informou. Para a sexta-feira, o tempo também continua instável. “Tempo instável e fechado, com previsão de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia, em toda a região”, completou o Cepagri.

De acordo com a previsão do Inmet, nesta quinta-feira a mínima prevista é de 18°C e a máxima fica em 28°C. A tendência é de manhã com muitas nuvens e tarde e noite com muitas nuvens e previsão de chuva. Na sexta-feira (25), o Inmet indica que Piracicaba terá uma queda na temperatura, com mínima de 15°C e máxima de 21°C. Neste dia, também há previsão de tempo nublado com pancadas de chuva, raios e trovões isolados a qualquer momento. No final de semana, a previsão muda. No sábado (26), as chances de chuva diminuem, já que o dia deve ter poucas nuvens no céu. A mínima fica em 15°C e a máxima chega aos 25°C. Na previsão estendida para domingo (27), a mínima será de 15°C e a máxima sobe para 29°C. Não há previsão de chuvas.