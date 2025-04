Homem crava faca de cozinha na barriga do próprio irmão

Um homem de 54 anos foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado pelo próprio irmão na tarde desta segunda-feira (21), em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, a briga começou depois que o agressor, de 51 anos, teria ofendido a mãe dos dois. A vítima se irritou com as palavras e os irmãos começaram uma discussão, que acabou em agressão física. Durante o confronto, o suspeito cravou uma faca de cozinha na barriga do irmão.

A vítima foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Piracicaba. O agressor foi localizado pela Guarda Civil Municipal em um bar próximo à residência onde ocorreu o crime. A faca usada na tentativa de homicídio foi apreendida.