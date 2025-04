Em Piracicaba, deputado vai explicar regras da cidadania italiana

O deputado do parlamento italiano Fábio Porta vem a Piracicaba na quinta-feira (24) para conversar sobre o decreto-lei das Itália que muda as regras para a obtenção da cidadania italiana. A mudança, segundo a diretoria da Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba pode impactar quem já tem o documento. O encontro com o representante brasileiro na Itália será na Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), às 16h30.

Saiba mais

De acordo com Juliano Meneghel Dorizotto, presidente da Società Italiana di Mútuo Soccorso de Piracicaba, organizadora do evento, esta será uma oportunidade para que a população entenda os impactos diretos do decreto e tirar dúvidas sobre as mudanças na legislação para os ítalo-descendentes.