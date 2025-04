Palio invade contramão, bate em carro e fere casal em Piracicaba

Um acidente assustou motoristas na manhã deste sábado (20) no km 144 da rodovia Samuel de Castro Neves. Um Fiat Palio perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com um Toyota Corolla.

O impacto chamou a atenção de quem passava pelo local. Apesar da gravidade, os dois ocupantes do Palio tiveram apenas ferimentos leves. Um deles foi socorrido e levado para a Santa Casa, enquanto o outro foi encaminhado ao hospital dos Fornecedores de Cana.

O motorista do Corolla não teve ferimentos. A Polícia Rodoviária esteve no local para organizar o trânsito e apurar as causas do acidente.