Jovem morre ao bater moto em poste em Piracicaba

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 21 anos e deixou um passageiro ferido na madrugada deste domingo (20), em Piracicaba. A colisão ocorreu por volta das 4h30, na rua Vicente Romano no bairro Vila Rezende.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motocicleta em que as vítimas estavam colidiu violentamente contra um poste, provocando a queda dos ocupantes. A equipe da 5ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi acionada para atender à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito do condutor ainda na via. O passageiro foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Unimed, onde permanece sob cuidados médicos. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele ainda não pôde prestar informações sobre o ocorrido.