PM de SP tem coletes balísticos de nível internacional

A Polícia Militar de São Paulo começou a distribuir os novos coletes balísticos adquiridos com investimento de R$ 33,6 milhões. Os 17 mil novos equipamentos são de nível III-A — o mais alto grau de proteção permitido para venda.

“Os novos coletes trazem ganhos importantes em conforto e ergonomia. Os equipamentos seguem as normas do Exército Brasileiro e os principais padrões internacionais. Nossa expertise nesse processo é amplamente reconhecida e garante que cada colete esteja realmente preparado para os riscos enfrentados no dia a dia policial”, afirma o porta-voz da PM, Emerson Massera.

Antes de chegarem aos policiais, os equipamentos passam por uma rigorosa bateria de testes. Na primeira etapa, os testes são visuais e metrológicos. Os agentes verificam se os coletes respeitam as medidas exigidas em edital. São 21 tamanhos diferentes e, para cada um, são conferidas as medidas. A análise segue o padrão internacional de amostragem.