Máfia internacional invade cidade e criminosos matam policial

A ação fazia parte de uma operação da PM para capturar um foragido procurado pela Interpol. Em coletiva, o comandante da Tropa de Choque, coronel Valmor Racorti, afirmou haver fortes indícios de que os suspeitos pertencem ao grupo do mafioso peruano Erick Moreno, conhecido como “El Mostruo”, que continua foragido.

Um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar deixou três mortos e dois feridos na tarde de quarta-feira (16/4), em Suzano, na Grande São Paulo. Entre os mortos está o sargento Rafael Vilodres Correa, de 40 anos, da Tropa de Choque da PM. Outro policial foi baleado no braço e encaminhado ao hospital.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais realizavam diligências na Estrada do Marengo quando foram recebidos a tiros. Um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apurar os detalhes do confronto.