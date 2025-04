Notas de falecimentos | 18/04/2025

JOVEM: ANNI CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 25 anos, filha do Sr. Christiano Bernadino dos Santos e da Sra. Juliana Ferreira Goes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. GUILHERME CARLOS MONIS faleceu dia 17/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Joana Mendes Monis. Era filho do Sr. José Monis e da Sra. Maria de Oliveira Monis, falecidos. Deixa os filhos: Thais Fernanda Mendes Monis, Thalita Fabiane Mendes Monis Moretto casada com Wlademir Moretto, Guilherme Carlos Monis Junior. Deixa os netos Fabio Henrique e Felipe, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje 14 h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

JOVEM - IURI JUNIO LOPES faleceu dia 17/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 27 anos de idade e era filho do Sr. Itamar Lopes de Oliveira e da Sra. Rosilene Coelho Viana. Deixa os irmãos: Kenedy, Maristania e Alan. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 7h30 às 17h. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.