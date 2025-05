VÍDEO: motociclista bate forte em caminhão em Piracicaba

Um motociclista foi socorrido e levado com urgência ao hospital após colidir violentamente contra a traseira de um caminhão parado em um semáforo, na tarde desta sexta-feira (2), na Rodovia Cornélio Pires em Piracicaba.

De acordo com testemunhas, o homem, de 40 anos, pilotava uma motocicleta CB 300 Twister quando bateu na traseira do veículo e caiu no asfalto. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros, encaminhando a vítima à Santa Casa de Piracicaba.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, junto com a perícia do Instituto de Criminalística, para o registro da ocorrência. A concessionária que administra a rodovia também prestou apoio. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.