Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 17 de abril, uma nova redução no preço do diesel comercializado em suas refinarias. A medida, que entra em vigor a partir desta sexta-feira, 18, ocorre 16 dias após o último ajuste no valor do combustível.

Saiba Mais:

O preço do litro do diesel passará de R$ 3,55 para R$ 3,43, o que representa uma diminuição de R$ 0,12 por litro, ou 3,3% em relação ao valor anterior. A decisão foi tomada em função da queda nas cotações do petróleo e de seus derivados no mercado internacional.