VÍDEO: Ônibus descontrolado acerta poste e semáforo em Piracicaba

Um ônibus desgovernado colidiu com um poste e destruiu um semáforo na noite desta quarta-feira (16) nas proximidades da ponte do Zé do Prato, perto do shopping e no início da avenida Centenário em Piracicaba.

De acordo com informações e o relato do motorista à polícia, o acidente ocorreu após a quebra da barra de direção do veículo, que causou a perda do controle logo após sair da ponte.

O ônibus envolvido é da Cooperativa do Reciclador Solidário e apesar da grave colisão, ninguém ficou ferido. O condutor conseguiu desviar de outros veículos e evitou um acidente mais grave.