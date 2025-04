Notas de falecimentos | 17/04/2025

SRA. CONCEIÇÃO BOLZAM DA COSTA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Bortolo Bolzam e da Sra. Augusta Bueno de Camargo, era viúva do Sr. Gonçalo Bento da Costa; deixa os filhos: Benedito da Costa, casado com a Sra. Aparecida Fava; Clovis Bento da Costa; Maria Elisabete da Costa Peruca, casada com o Sr. Douglas Peruca; Givanildo Bento da Costa, casado com a Sra. Denise Aparecida Viana; Gislaine Cristina Bento da Costa e Gisele Cristiane da Costa Olegario, casada com o Sr. Edson Aparecido Olegario. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FORTUNATO MARTINES faleceu dia 16/04/2025 na cidade de Piracicaba aos 91 anos de idade e era filho do Sr. Ramon Martines e da Sra. Victoria Projette, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2025 às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. GLORIA DE OLIVEIRA faleceu dia 15/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade era viúva do Sr. Jorge de Oliveira. Era filha do Sr. Benedito Anacleto de Oliveira e da Sra. Davina Silvestre de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Edineia Aparecida de Oliveira, Elaine Cristina de Oliveira Santos casada com Lourivaldo Soares Santos, Jorge Luis de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2025 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.