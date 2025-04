Gênero masculino em visto faz deputada cancelar ida aos EUA

A equipe de Hilton relatou que o processo de solicitação do visto foi complexo e que, inicialmente, foram orientados a solicitar um visto de turista, antes de conseguirem o visto oficial. No entanto, o documento emitido em 3 de abril apresentava o gênero da deputada como masculino, uma alteração que, segundo a equipe, não foi solicitada por Hilton.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL), uma das primeiras parlamentares trans da Câmara dos Deputados, teve seu gênero alterado para masculino em um visto concedido pelo governo dos Estados Unidos. A alteração ocorreu apesar de Hilton ter obtido um visto anterior, em 2023, com o gênero correto, e de a viagem atual ser uma missão oficial da Câmara dos Deputados para o evento Brazil Conference at Harvard & MIT 2025.

A mudança no visto é atribuída a uma ordem executiva assinada por Donald Trump no início de seu mandato, que resultou em restrições às transições de gênero e na exclusão de termos LGBTQ+ de sites do governo americano.

Hilton e sua equipe consideram que não há recurso legal contra a decisão, pois se trata de um ato de soberania do governo americano. A deputada expressou sua indignação, afirmando: “É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados."

Ela também descreveu a situação como: “uma situação de violência, de desrespeito, de abuso, inclusive, do poder, porque viola um documento brasileiro. É uma expressão escancarada, perversa, cruel, do que é a transfobia de Estado praticada pelo governo americano. Quando praticada nos Estados Unidos, ainda pede uma resposta das autoridades e do Poder Judiciário americano. Mas quando invade um outro país, pede também uma resposta diplomática, uma resposta do Itamaraty."