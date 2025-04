A dor que não nasceu com a gente

Nem toda dor começa em nós, algumas vêm antes, muito antes. Nascem no silêncio das gerações que nos antecederam. Surgem de perdas que não foram choradas, traumas que não puderam ser elaborados, segredos guardados como quem guarda uma ferida aberta. Sem querer, herdamos esses fragmentos de histórias mal resolvidas.

Às vezes, a angústia aparece sem motivo claro. Uma tristeza que chega do nada. Um medo que não combina com a nossa realidade. Um peso que ninguém vê, mas que nos acompanha por dentro. E então buscamos respostas: será que estou exagerando? Será que estou quebrado? Mas talvez o que esteja se manifestando não seja um defeito, e sim um pedido. Um pedido antigo, algo que precisa ser reconhecido, lembrado, acolhido.

Muitos tentam apagar esse incômodo com distração. Preenchem o dia com compromissos, mergulham nas redes sociais, colocam um sorriso por fora enquanto tudo lá dentro segue apertado. Mas a dor que vem de longe não desaparece com barulho, ela precisa ser ouvida, ela pede escuta, ela só quer ter o direito de existir.

Em famílias marcadas por silêncios, perdas ou exclusões, é comum que uma geração carregue o que a anterior não conseguiu elaborar. Uma avó que perdeu um filho e nunca falou sobre isso. Um pai que cresceu sem saber quem era sua mãe. Um tio que foi afastado e virou assunto proibido. Essas lacunas não somem, elas se transformam em emoções cruas que viajam no tempo, atravessam histórias e chegam até nós em forma de sintomas, padrões repetitivos, bloqueios emocionais.