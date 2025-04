Ladrão invade casa, dorme no sofá e acaba preso

Um homem foi preso na madrugada de domingo (13) após invadir uma residência em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. Além de cortar o fio do ventilador da casa, ele acabou pegando no sono no sofá da sala.

Segundo informações, o morador se deparou com o invasor dormindo quando chegou em casa e acionou a Guarda Municipal. Os agentes compareceram ao local, efetuaram a prisão em flagrante e encaminharam o suspeito ao Plantão Policial.

O caso foi registrado como tentativa de furto, e um boletim de ocorrência foi elaborado.