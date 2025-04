Notas de falecimentos | 16/04/2025

SRA. IRENE EZQUERRO GONÇALVES faleceu dia 14/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade era viúva do Sr. Fausto Gonçalves Filho, era filha do Sr. Pedro Ezquerro e da Sra. Anna Olaia, falecidos. Deixa as filhas: Ana Maria Ezquerro Gonçalves Zandoná casada com Francisco Assis Sturion Zandoná; Maria de Lourdes Ezquerro Gonçalves. Deixa 04 netos, 04 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/04/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. EUNICE CELLA faleceu dia 15/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era filha do Sr. Antonio Cella e da Sra. Francisca Roeda Rodrigues, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/04/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. EDUARDO CAMARGO TILL faleceu dia 14/04/2025 na cidade de Leme, aos 52 anos de idade e era casado com a Sra. Janaina Patricia Mathenhaura Till. Era filho do Sr. Moacir de Barros Till e da Sra. Suely Camargo Till. Deixa os filhos: Rebeca Mathenhaura Till; Camila Braga Biano Till Barão; Julia Braga Biano Till. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/04/2025 às 13h, saindo a urna mortuária da Igreja sito a Rua Humberto Venturini, 620 – Vila Sônia, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. LINDALVA DE SOUZA faleceu dia 14/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era filha do Sr. Moisés Dias de Souza e da Sra. Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Cristina de Souza Mota, Luiz Fernando de Souza de Mota, Valeria Alves de Oliveira, Fernanda Alves de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/04/2025 às 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. NIVALDO ALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Pedro Alves e da Sra. Antonia Zagui Alves, era da Sra. Antonia Berti Alves; deixa os filhos: Ronaldo Jose Alves, casado com a Sra. Vitoria Antonia Fernandes Alves e Roselis Denise Alves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. PEDRO BERTAZZONI faleceu dia 15/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Celia Canetto Bertazzoni. Era filho do Sr. Alberto Bertazzoni e da Sra. Zoraide Alves Mendes, falecidos. Deixa os filhos: Michele Bertazzoni e Pedro Leandro Bertazzoni. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorrerá dia 16/04/2025 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 08:00hs até às 15h15, onde também ocorrerá a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.