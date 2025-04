Vídeo: advogado com 2 milhões de seguidores é preso por agressão

Um conhecido advogado e influenciador digital baiano, identificado como João Neto, de 47 anos, foi detido em flagrante na última segunda-feira (14) em Maceió, Alagoas, sob acusação de violência doméstica. João Neto, que ostenta mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e se apresenta como ex-policial militar da Bahia e advogado criminalista, é suspeito de agredir sua companheira em seu apartamento localizado no bairro da Jatiúca.

Imagens de segurança do prédio registraram o momento em que uma mulher deixava o local visivelmente ferida e sangrando. Nas gravações, o advogado aparece tentando oferecer um pano para estancar o sangramento no queixo da vítima. No entanto, a mulher inicialmente recusa a ajuda, até que João Neto insiste e coloca o pano no ferimento à força.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 25 anos, relatou à polícia ter sido derrubada por um empurrão de João Neto, o que a fez cair e atingir o queixo no chão, resultando em um corte profundo. Ela foi prontamente socorrida e encaminhada para um hospital na região para receber atendimento médico.

A equipe da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) conseguiu localizar e prender o suspeito nas proximidades da unidade hospitalar onde a vítima estava sendo atendida. João Neto foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis, culminando em sua prisão em flagrante.