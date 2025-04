Professor estuprava e fotografava alunas; no fim, se deu mal

Claudeci Amaral Maciel, 59 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sob acusação de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens íntimas de alunas em Apuí (a 453 km de Manaus). O docente, que atuava em escola municipal, foi detido na última quinta (10) após denúncias de cinco estudantes.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia Interior (DPI), o professor tocava as partes íntimas das crianças e as fotografava em posições sexualizadas durante aulas. As vítimas, com idades entre 6 e 12 anos, relataram os abusos ao Conselho Tutelar, que acionou a polícia.