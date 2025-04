Explosão em tacho deixa homem com metade do corpo queimado

Um homem teve metade do corpo queimado e outras duas pessoas ficaram feridas após uma explosão causada por álcool, na noite de sábado (12), em Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com informações, o acidente ocorreu dentro de uma residência enquanto o grupo tentava acender um tacho. A vítima mais grave estaria manuseando uma garrafa Pet com álcool no momento da explosão, segundo testemunhas. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar as causas do acidente.

As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e registrou um boletim.