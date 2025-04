Bye, bye, Brasil: 400 mil pessoas dizem adeus ao país só em 2024

A cada ano, os brasileiros se espalham ainda mais pelo globo! Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do ano de 2024, revela um crescimento no número de pessoas que cruzaram as fronteiras para construir uma nova vida. Em 2023, atingimos a marca histórica de 4.996.951 cidadãos vivendo em terras estrangeiras – um salto de 9% em relação ao ano anterior!



No período anterior, de 2022, havia 4.598.735 brasileiros morando fora do país. De lá para cá, 398.216 se mudaram para outras nações. Se fosse um estado, as comunidades brasileiras no exterior seriam o 13º mais populoso, superando a Paraíba.

VEJA TAMBÉM: