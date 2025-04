Notas de falecimentos | 11/04/2025

SRA. ANNA MARIA PEZZATO faleceu dia 10/04/2024 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade. Era filha do Sr. Jacob Pezzato e da Sra. Custodia Porcel Garcia, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Claudio Stocco casado com Fatima Aparecida Melotto Stocco, José Roberto Stocco casado com Sonia Aparecida Hellmeister Stocco, Jaco Guilherme Stocco casado com Ana Claudia Ribeiro Stocco, Luiz Fernando Stocco casado com Elaine Maria Ruiz Alves Stocco, João Carlos Stocco casado com Silvana Maria da Silva Stocco. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais. SR.

CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho do Sr. Carlos Roberto da Silva, falecido e da Sra. Odete Gomes da Silva. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ELCIO FERREIRA GOMES faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 41 anos, filho do Sr. Pedro Ferreira Gomes e da Sra. Maria Gabriela Gomes, era casado com a Sra. Regina Feliciano Rodrigues. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório Memorial São Pedro, sala “01”, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.