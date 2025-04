CPFL retira 255 quilos de fios inutilizados 

COBRANÇA

Em novembro do ano passado, representantes da Prefeitura se reuniram com representantes da CPFL Paulista e de empresas do setor de telefonia que atuam em Piracicaba para cobrar o cumprimento da Lei Municipal nº 9.735/2022, com o objetivo de garantir que os responsáveis pelos fios e cabos instalados nos postes sigam as exigências da legislação, padronizando a instalação e a manutenção dos novos cabeamentos de energia elétrica e de telefonia. Além disso, também foi comunicado a exigência da retirada de cabos excedentes e inutilizados presos aos postes.

O descumprimento da lei pode resultar em multas para as empresas. Em Piracicaba, os postes da rede de distribuição de energia elétrica são de responsabilidade da CPFL Paulista. A empresa permite o uso do espaço para os cabos de telecomunicações por meio do compartilhamento de infraestrutura, desde que haja aprovação prévia e assinatura de contrato entre as partes envolvidas.