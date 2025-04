Notas de falecimentos | 10/04/2025

SRA. HELENA PAZETI TORREZAN faleceu dia 09/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade era viúva do Sr. Angelo Torrezan, era filha do Sr. José Pazeti e da Sra. Elisa de Luchi Pazeti, falecidos. Deixa os filhos: Gilberto Luiz Bernardino casado com Glaucia Aparecida Silvestrini Bernardino; Vania Lazara Torrezan casada com Carlos Roberto Torrezan; José Fernando Bernardino, já falecido foi casado com Nadia Maria Franzol Bernardino. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/04/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

DR. ANTONIO SERGIO ALOISI faleceu dia 08/04/2025 na cidade de Pariquera-Açu, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Ludmila Marie Weiss Aloisi. Era filho do Sr. João Aloisi Sobrinho e da Sra. Ilda Marconi Aloisi, falecidos. Deixa as filhas: Carolina Weiss Aloisi e Milena Weiss Aloisi. Deixa os netos: Beatriz, Guilherme, Lucas e Felipe, demais familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de Piracicaba e o sepultamento ocorrerá hoje às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO ANACLETO DA SILVA faleceu dia 09/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Marlene Scapaticio. Era filho do Sr. Benedito Anacleto da Silva e da Sra. Maria Cazeri da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Cibele Scapaticio da Silva, Mayra Scapaticio da Silva, Fabio Scapaticio da Silva e Beatriz Scapaticio da Silva. Deixa genros, nora e neto. Deixa demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos do Grupo Bom Jesus.

SR. JOSÉ FANTINATO faleceu dia 07 p.p., nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. João Fantinato e da Sra. Julia Rosetto, era viúvo da Sra. Maria Lucia Camara Golla Fantinato; deixa as filhas: Rachel Golla Fantinato Hypolito, casada com o Sr. Sergio Hypolito e Patricia Golla Fantinato Coelho, casada com o Dr. Demetrios Gondim Coelho. Deixando os netos: Henrique, Bianca, Giulia, Isabella; deixando também bisnetos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório Bom Pastor de Pirassununga/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Pirassununga/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ MAURO MARQUESINI faleceu dia 08/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Divanil Menegatti Marquesini, era filho do Sr. Antonio Marquesini e da Sra. Paula Martins Marquesini, falecidos. Deixa as filhas: Ana Paula Marquesini Tanno casada com Mario Tanno Junior; Laura Maria Marquesini Duarte casada com João Paulo Duarte. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/04/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

JOVEM: LUCIANO MARQUES CLAUDIANO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 18 anos, filho do Sr. Esequiel Claudiano e da Sra. Aparecida Luciano Claudiano. Deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.