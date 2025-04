Quedas de idosos: entenda os riscos e desafios nesta fase da vida

O aumento da expectativa de vida tem levado ao crescimento da população idosa, o que também tem resultado em um aumento nos casos de fraturas entre pessoas dessa faixa etária. As fraturas mais comuns envolvem áreas que são fundamentais para a locomoção, como o quadril e o joelho, impactando diretamente a qualidade de vida da terceira idade.

Saiba Mais:

Dados do Datasus apontam que, no primeiro bimestre de 2024, mais de 17 mil atendimentos hospitalares e 9 mil atendimentos ambulatoriais relacionados a quedas de idosos foram registrados. Esses números destacam a recorrência desses incidentes e alertam a comunidade para a necessidade de cuidados específicos com essa parcela da população.