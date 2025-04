Notas de falecimentos | 09/04/2025

SR. AGNALDO MARCELINO DE LIMA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho dos finados Sr. Domiciano Correia de Lima e da Sra. Amalia Maria Dias Lima. Deixa as filhas: Ingridi Ferreira de Lima; Beatriz Ferreira de Lima e Bianca Ferreira de Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.



SR. BENEDITO LUIZ GIANINA faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 71 anos, filho da Sra. Maria Gianina Tome, falecida, era casado com a Sra. Maria Sebastiana Amaro Gianina; deixa os filhos: Isabel Cristina Gianina Martins, casada com o Sr. Paulo Cesar Martins e Reginaldo Cristiano Aparecido Gianina, casado com a Sra. Anne Caroline Peressin. Deixa os netos: Lucas Gianina Martins; Jaqueline Maria Martins; Lorena Peressin Gianina; e a bisneta: Liz Martins Bizoto; deixa ainda irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório do Cemitério Municipal da Cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JONAS RAMOS DE SOUZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. José Ramos de Souza e da Sra. Teresa Marta de Jesus, era casado com a Sra. Isabel Ramos de Souza; deixa as filhas: Isene Ramos de Souza Gois, casada com o Sr. Eduardo Damasceno Gois Junior; Irene Ramos Miranda, casada com o Sr. Lindomar Miranda; Islene Ramos de Souza Martins, casada com o Sr. Alex Martins da Silva e Pedrina Pereira da Silva, casada com o Sr. Antonio Hilario da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSE FALONE faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 98 anos, filho dos finados Sr. Januario Falone e da Sra. Petronilha Roque Falone, era casado com a Sra. Maria Neucimar Rodrigues Falone; deixa os filhos: Maria Estela Falone; Maria Helena Falone Provenzano; Maria de Fatima Falone; Januario Falone Neto; Paulo Roberto Falone e Avila Falone. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Memorial São Pedro, sala “01”, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.