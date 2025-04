Páscoa deve gerar cerca de 75 mil vagas temporárias no Estado

O Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV), da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), estima que, na Páscoa, serão abertas cerca de 75 mil vagas temporárias em todo o estado. Este movimento, impulsionado pelo aumento das vendas no comércio, deve trazer novas oportunidades para trabalhadores que buscam uma chance de ingressar no mercado de trabalho.

A Páscoa, tradicionalmente associada ao consumo de chocolates, também gera uma demanda significativa por profissionais temporários, não apenas nas lojas de varejo, mas também em áreas de logística, produção e distribuição.

Com menos de um mês para a data, muitas empresas ainda estão contratando, oferecendo uma chance para quem busca uma renda extra. De acordo com o economista do IEGV/ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, cerca de 20% das vagas temporárias devem se converter em empregos permanentes, especialmente no setor de varejo.