Notas de falecimentos | 08/04/2025

SR. ANTONIO FRANCISCO MORETTI faleceu dia 05/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Helena Negri Moretti. Era filho do Sr. Odilon Moretti e da Sra. Nilce Scanhoelo Moretti, falecidos. Deixa as filhas: Valquiria Cristina Moretti Antoniali casada com Jefferson Antoniali, Daniela Fernanda Negri Moretti casada com Nelson Meyer, Juliana Maria Moretti Lovadini casada com Marcelo Lovadini. Deixa netos: Luigi Moretti Antoniali, João Marcelo Lovadini e Marina Lovadini, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/04/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

JOVEM: BEATRIZ SCHIEVANO SHMIDT ALVES faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 26 anos, filha do Sr. Manoel Pereira Alves Filho e da Sra. Carolina Schievano Schmidt Alves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. DJALMA FELICIO DE REZENDE, faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. João Felicio de Rezende e da Sra. Geny Ferreira de Rezende, era casado com a Sra. Rosana Camargo de Rezende; deixa os filhos: Rafael Fernando de Rezende; Djalma Felicio de Rezende Junior; Danilo Cesar de Rezende, casado com a Sra. Maria Fabiana de Rezende; Aline Suelen de Rezende, casada com o Sr. Jose Alexandre do Nascimento Santos; Guilherme Felipe de Rezende, casado com a Sra. Kauana Soave; Mariane Larissa de Rezende; Henrique Vinicius de Rezende, casado com a Sra. Eduarda de Oliveira Santos e Lucas Eduardo de Rezende. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h da sala ”01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ELZA CONCEIÇÃO MEDEIROS GALVÃO faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Antonio Benedicto Medeiros e da Sra. Maria Rita de Brito, era casada com o Sr. Benedicto das Neves Galvão; deixa os filhos: Roseli Aparecida Galvão, casada com o Sr. Divan de Sa Tavares; Antonio Roberto Galvão, casado com a Sra. Juliana Tietz Lopes Galvão e Maria Roselis das Neves Galvão, casada com o Sr. Marcos Jose Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “01”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.