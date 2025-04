Chinesa transforma banheiro em lar para economizar aluguel

Apesar do sucesso online, muitos internautas chegaram a duvidar da veracidade da história. Porém, o próprio empregador da jovem confirmou que a situação é real. Yang vive no banheiro há cerca de um mês e conta que, desde que abandonou a escola aos 16 anos, tem trabalhado para ajudar a família e economizar ao máximo. Seu objetivo é, no futuro, conseguir dar entrada em um imóvel próprio.