Sub-15 pega Brasilis e Sub-17 Sporting de Paulínia na Field Cup

As equipes sub-15 e sub-17 do XV de Piracicaba encerraram suas disputas pela primeira fase da Field Cup na manhã deste sábado (5) e já sabem quem serão seus adversários pelas quartas de final. Essa etapa da competição é realizada em jogo único, com o time de melhor campanha tendo direito ao mando de campo e empate levando a definição para as cobranças de pênaltis. O sub-15 do Nhô Quim atuará diante do Brasilis, em Águas de Lindoia, enquanto o sub-17 receberá o Sporting de Paulínia.

As datas, locais e horários serão confirmados pelos organizadores do torneio. Os demais encontros pelo sub-15 serão entre União São João (1° do grupo A) e Comercial de Tietê (4° do grupo B); Internacional de Limeira (1° do B) e Sporting (4° do A); e Cosmopolitano (2° do B) e Valinhos (3° do A). Já pelo sub-17 jogarão também: União São João (1° do A) e Internacional de Limeira (4° do B); Cosmopolitano (1° do B) e Valinhos (4° do A); e Guaçuano (2° do A) e Comercial de Tietê (3° do B).

