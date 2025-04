Método Kakeibo: conheça técnica de gestão financeira poderosa

O Kakeibo, técnica de gestão financeira originária do Japão, propõe uma abordagem prática e eficiente para o planejamento das finanças pessoais. Desenvolvido pela jornalista Hani Motoko em 1904, o método continua a ser utilizado mais de um século depois, especialmente com o auxílio da internet.

Saiba Mais:

Origem do Kakeibo

Criado em 1904, o Kakeibo nasceu com o objetivo de ajudar as famílias a gerenciar seus recursos financeiros. Hani Motoko, pioneira no jornalismo no Japão, foi a responsável por introduzir esse sistema que se mantém relevante até hoje, sendo cada vez mais adotado por pessoas em busca de maior controle sobre seus gastos.

Importância do Método