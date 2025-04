Notas de falecimentos - 06/04/2025

Sra. Antonia Celia Grisotto Carcagnolo, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Eusebio Grisotto e da Sra. Sylvia Malosso Grisotto, era viúva do Sr. Joaquim Carcagnolo, deixa a filha: Silvia Amalia Carcagnolo. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h20 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Aparecido Baltazar Sérgio, Faleceu dia 04/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Edir Francisca da Silva Sérgio, era filho do Sr. Baltazar Joaquim Sérgio e da Sra. Eliza da Silva de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Laércio Baltazar Sérgio; Laudilino Aparecido Sérgio casado com Elaine Rosa Sérgio; Laudemir Baltazar Sérgio casado com Sonia Macedo Moura Sérgio; Laucilene Francisca Sérgio casada com Ivair Feliciano Inacio; Luciana Francisca Sérgio casada com Alexandre Camilo Alves. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/04/2025 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba sala Diamante, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Darcy Baroncini Nassar, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Caetano Baroncini e da Sra. Lydia Ramos Baroncini, era viúva do Sr. Jose Nassar; deixa os filhos: Alvaro Caetano Nassar, casado com a Sra. Marilda Aparecida Fernandes Nassar; Nadia Nassar e Walkyria Nassar Fracetto, falecida, deixando viúvo o Sr. Antonio Fracetto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.