Sub-15 e sub-17 voltam a campo neste sábado

Entre os mais novos, o Alvinegro Piracicabano ocupa a terceira posição, com quatro pontos. A líder é justamente a Internacional de Limeira, com nove. O Cosmopolitano, que fechou suas apresentações nesta etapa inicial do torneio, aparece em segundo lugar, com sete pontos. Comercial de Tietê, que está em quarto, com dois pontos, e Paraguaçuense, quinto, sem pontuar até este momento, decidem a última vaga desta chave a partir das 9h00 deste sábado, no Campo do América, em Tietê.

Com suas vagas para as quartas de final asseguradas, as equipes do XV sub-15 e sub-17 fecham as disputas pela primeira fase da Field Cup na manhã deste sábado (5). O Nhô Quim atuará diante da Internacional de Limeira, em Saltinho, no CT (Centro de Treinamento) XV-Raízen, em partidas agendas para às 9h (sub-15) e às 11h (sub-17). Os times integram o grupo B da competição (os clubes são os mesmos nas duas categorias), que conta ainda com outros três componentes.

Pelo Sub-17, a liderança ficou com o Cosmopolitano, com 12 pontos. O XV de Piracicaba está em segundo, com seis pontos obtidos. Comercial de Tietê, com três pontos, e Paraguaçuense, com um ponto, que jogam às 11h, vêm logo na sequência. A Internacional de Limeira é a quinta colocada, com um ponto. Os quatro primeiros de cada uma das duas chaves do campeonato se classificam. Posteriormente, terá início o sistema eliminatório, em jogo único e empate levando aos pênaltis.

As equipes de melhor campanha terão direito ao mando de campo, com exceção das finais, que tradicionalmente acontecem no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis. Pelo grupo A, a quinta rodada foi aberta na tarde da última quinta-feira, com os encontros entre Valinhos e Brasilis, no Campo do Juba, em Valinhos. Os visitantes venceram por 2 a 1 pelo Sub-15 e os donos da casa triunfaram pelo mesmo placar no sub-17. União São João e Sporting fecham a rodada neste sábado.

As partidas acontecem às 9h (sub-15) e às 11h (sub-17), no Estádio Municipal Joel Fachini, em Araras. No Sub-15, o Brasilis está em primeiro, com oito pontos; o União São João em segundo, com sete; o Valinhos em terceiro, com seis; o Sporting em quarto, com quatro; e o Guaçuano em quinto, sem pontuar. Pelo Sub-17, o União São João lidera, com sete pontos, seguido por Guaçuano e Valinhos, com seis, Brasilis, com quatro, e Sporting, com três pontos conquistados até este instante.