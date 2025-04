Copinha tem 12 partidas neste sábado

Doze partidas estão programadas para este sábado (4) pela Copinha-2025, torneio promovido pela Superliga Desportiva, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. A competição vem chegando ao final da fase de classificação s todos precisam somar pontos para garantir vaga.

A série começa com três partidas no campo da Balbo, com Cristóvão Colombo x FAC, às 7h45, pelo sub-11; depois, Team Sete x Novo Horizonte, às 8h55, pelo sub-17; e fechando a programação Gama/Audax x Máfia Roxa, às 10h10 (sub-17).

No campo do Educando Pelo Esporte, mais três encontros agendados: às 7h45, o time da casa recebe o Juventus Academy, pelo sub-11; depois, às 8h55, entram em campo Educando x Vem Jogar, pelo sub-15; e Educando x Vem Jogar, às 10h10, pelo sub-17.