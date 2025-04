XV inicia trabalhos visando à Copa Paulista 

Destes que deixam o clube nesta segunda-feira, somente o meia Maurício Oliveira pode seguir no XV no segundo semestre. A diretoria negocia junto ao Gramadense-RS a permanência do atleta.

Já deixaram o XV o volante Alison Silva e os atacantes Caíque Santos e Erik Bessa. E Osman foi liberado para assinar com outra equipe. O atacante Igor Bolt, que tem contrato longo com o Alvinegro, negocia com uma equipe da Série B do Brasileiro e deve ser emprestado nos próximos dias.

Com isso, Moisés Egert tem à sua disposição, no momento, apenas os atletas Anthony (atacante), Emmanuel (zagueiro), Fraga (volante), Luiz Gustavo (zagueiro), Luizão (zagueiro), Salatiel (atacante) e Serginho (meia), além dos jogadores das categorias de base. Por isso, o XV já está de olho no mercado para completar o elenco para a Copa Paulista.