Notas de falecimentos | 05/04/2025

SR. JOSIAS ANTONIO LEITE faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Manoel Antonio Leite e da Sra. Celina Maria da Conceição, era viúvo da Sra. Terezinha Alves. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. BENEDITA SABINO CELESTINO faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Manoel Sabino e da Sra. Francisca Gerciano Sabino, era viúva do Sr. Jose Celestino; deixa os filhos: Jose Aparecido Celestino, falecido, Cleide de Fatima Celestino, falecida, Cleonice Celestino, Cristina Celestino, Ademir Celestino, Cacilda Celestino. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. AMANDA PEREIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 29 anos, filha do Sr. Paulino Pereira e da Sra. Neusa Pereira, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MAGDA ADRIANA BARBETA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha do Sr. Paulino Barbeta e da Sra. Therezinha Del Tio Barbeta, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 12h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Rubi”, para o Cemitério Municipal da Cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA faleceu anteontem, na cidade de Americana/SP, contava 79 anos, filha da Sra. Albertina Noberto da Conceição, era viúva do Sr. Severino Cosmo da Silva; deixa os filhos: José Cicero da Silva; Edivaldo Severino da Silva; Bartolomeu Severino da Silva; José Severino da Silva; Maria José da Silva e Marcos Antonio da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Parque dos Lirios na cidade de Santa Barbara D’ Oeste/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. MAURÍCIO BATISTA FRAGA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Pedro Fraga, falecido e da Sra. Maria de Lurdes da Silva Fraga; deixa os filhos: Felipe Fernandes Fraga e Alice Vitoria Fraga. Deixa irmão, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.