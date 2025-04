Influenciadora detona perfume de Virgínia Fonseca

"Ficou guardado um tempão. Ganhei de uma parente de aniversário. No dia que eu uso, o motorista falou que estava vindo um cheiro de esgoto e se eu estava sentindo. Achei que fosse algo do carro. Mas aí passei por duas adolescentes que falaram que perfume ruim. Acho que essa minha parente fez de propósito. Para que me dar logo um perfume da Virgínia?", desabafou a influenciadora.

O perfume em questão é o Celebrate Happy Desodorante Colônia, com um preço de R$ 92,12 no site da Wepink e uma descrição que promete uma fragrância amadeirada cítrica âmbar, com notas de maçã, frutas cítricas e jasmim, finalizando em um fundo doce e amadeirado.

Indignada com a situação, Marcela Porto não poupou críticas a Virgínia Fonseca, acusando-a de priorizar o lucro em detrimento da qualidade dos produtos. "Ela pensa apenas no dinheiro. Não à toa vivem reclamando de tudo que ela vende. Mas tenho que admitir que é uma boa marketeira. Uma empresária bem sucedida", reconheceu.

A influenciadora revelou estar considerando medidas legais contra Virgínia Fonseca. "Estou avaliando com meu advogado. Afinal, ela me causou um dano. Mas já joguei o perfume fora", concluiu, demonstrando seu descontentamento com o produto da Wepink.