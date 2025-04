Piracicabanos disputam a seletiva para Mundial

Os quatro atletas, da academia Monsters Fitnes, precisam ficar entre os dois primeiros em suas categorias para garantir a vaga. No entanto, ao contrário do Mundial, a seletiva ainda não tem data e local confirmados. O que se sabe é que deve acontecer provavelmente no mês de maio.

Além da busca pela competição mais importante do calendário de 2025, a temporada reserva à equipe piracicabana outros desafios importantes, como competições em níveis estaduais e nacionais. A temporada deste ano vai de abril a novembro.

O primeiro torneio será neste domingo (6), com as disputas do Arnold Classic, um dos eventos principais da temporada. O torneio será no Expo Center Norte, em São Paulo, que já a partir desta sexta-feira (4) começa a receber a competição de fisiculturismo.