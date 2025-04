Notas de falecimentos | 04/04/2025

RADIALISTA: SR. ANDRÉ RODA DE SOUZA (BELEBELE) faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho dos finados Sr. Gecimar Jose de Souza e da Sra. Marleni Aparecida Rosa de Souza. Deixa dos filhos: Ryan Vasconcelos de Souza e Rayane Vasconcelos de Souza. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30, do Velório Memorial São Pedro/SP, sala “01”, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro /SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. DEISE CRESPO LOPES GARCIA faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Jose Crespo e da Sra. Nair Vence Crespo, era viúva do Sr. Milton Lopes Garcia; deixa as filhas: Rosangela Lopes Garcia Barbosa, casada com o Sr. Carlos Ivan Barbosa; Rosemeire Lopes Garcia Valsecchi, casada com o Sr. Carlos Gabriel Valsecchi Junior e Regina Celia Lopes Garcia. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 8h às 11h na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 11h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ÉRICA REJANE RECHITTA faleceu dia 02/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era casada com Sr. Raphael Kroll Reimer, era filha do Sr. Luiz Carlos Rechitta e da Sra. Maria Augusta Bistratini Rechitta, já falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/04/2025 as 14h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.