Bonassi: ‘comparo o XV com um paciente em fase terminal’

O presidente deu essa declaração para justificar a ausência das equipes sub-15 e sub-17 no Campeonato Paulista deste ano. Ele afirmou que o clube “não acabou” com essas categorias – tanto que estão participando da Field Cup -, mas, sobretudo, a falta de dinheiro inviabilizou a participação dos meninos no Paulista neste ano.

Durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (3), no estádio Barão da Serra Negra, o presidente Matheus Bonassi comparou a situação atual do XV de Novembro a um “paciente em fase terminal”. O impacto da frase dá o tom das dificuldades do clube da camisa zebrada em pagar suas contas para melhorar sua estrutura.

Bonassi, que está há menos de seis meses na cadeira de mandatário do clube, afirmou que ainda há muito que fazer para que o Nhô Quim tenha plenas condições de brigar em condições de igualdade com os times com maior potencial financeiro.

Ele citou que hoje o Nhô Quim tem dificuldades de competir com times que já se tornaram SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O presidente lembrou que o XV já é uma SAF e há uma empresa fazendo uma auditoria no clube, situação que faz parte do processo de captação de investidores.