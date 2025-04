Notas de falecimentos | 03/04/2025

SRA. OLYMPIA SANTIN SEVERINO faleceu dia 01/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Severino Filho. Era filha do Sr. Henrique Santin e da Sra. Maria Santin, falecidos. Deixa os filhos: Maria Helena Severino Borghesi, Silvia Regina Severino de Almeida, Zélia Antonia Severino Damha casada com Miguel Bento Ferraz Damha, Antonio Sergio Severino casado com Aparecida de Cassia Mello Severino e Geraldo Severino casado com Leci Rocha Severino. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu 02/04/2025 às 15h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. RONALDO CASAGRANDE faleceu ontem, na cidade de Hortolândia/SP, contava 48 anos, filho do Sr. Luiz Casagrande, falecido e da Sra. Nair Teodoro Casagrande, era casado com a Sra. Raquel Medina Saviani; deixa os filhos: Mateus Saviani Casagrande; Gabriela Saviani Casagrande e Luana Barcelos Casagrande. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h30 do Velório Esperança, para o Cemitério Memorial Cidade Jardim na cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. SÉRGIO CARLOS NARDELLI faleceu dia 01/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade e era filho do Sr. Jose Nardelli e da Sra. Santa Adorno Nardelli. Deixa a filha: Milene Nardelli. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/04/2025 às 170h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.