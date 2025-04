Notas de falecimentos | 02/04/2025

SRA. ANORINA VICENTE PEREIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Rosendo Vicente de Lima e da Sra. Antonia Januario de Sousa, era casada com o Sr. Cicero Pereira da Silva; deixa os filhos: Francisco Pereira da Silva; Edivaldo Pereira da Silva; Adivalda Pereira da Silva; Erinaldo Pereira da Silva; Givaldo Pereira da Silva; Reginaldo Pereira da Silva e Auzenir Pereira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 9h às 17h na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO AUGUSTO DONANZAM faleceu dia 01/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Cecilia Silveira Campos Donanzam. Era filho do Sr. Antonio Bruno Donanzam e da Sra. Amelia Carreira Donanzam, falecidos. Deixa as filhas: Suellen Donanzam Giusti casada com Alex Giusti, Ellen Donanzam Marcelo casada com Luiz Paulo Marcelo. Deixa 02 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. DIRCE VIDA MIGUEL faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Laudelino Miguel e da Sra. Alzira Vida; deixa os filhos: Lourdes Ferreira Sturion, casada com o Sr. Antonio Carlos Sturion; Jose Aparecido Ferreira; Luiz Carlos Ferreira; Marta Aparecida Ferreira Scutton, casada com o Sr. Waldecyr Antonio Scutton; Milton Aparecido Ferreira; Cleusa Ferreira e Dulcineia Ferreira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.