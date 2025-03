Um menino de 11 anos desapareceu na noite do último sábado (30) enquanto jogava bola com amigos no bairro Bosques do Lenheiro, em Piracicaba.

De acordo com os pais, a criança sumiu enquanto eles estavam em uma lanchonete, sem que ninguém soubesse seu paradeiro. Diante da situação, a família registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial da rua do Vergueiro.

Posteriormente o menino foi encontrado na casa de um amigo, e o caso teve um desfecho feliz.