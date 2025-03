VÍDEO: Tucano encanta populares no Morumbi em Piracicaba

Um visitante ilustre chamou a atenção no bairro Morumbi, em Piracicaba, na tarde deste domingo (30). Um tucano solitário pousou no alto de uma árvore, bem ao lado de edifícios, e fez uma pausa para se alimentar, despertando a admiração de quem passava.

Encantados com a beleza da ave, moradores rapidamente sacaram seus celulares para registrar o momento. A tranquilidade do tucano, que parecia nem se importar com os olhares curiosos, tornou a cena ainda mais especial.

Depois de um tempo apreciando a paisagem, o tucano alçou voo e seguiu em direção à avenida Cássio Paschoal Padovani, deixando para trás um rastro de surpresa e encanto.