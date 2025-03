VÍDEO: Chuva se repete neste domingo e alivia calor em Piracicaba

Uma coincidência curiosa surpreendeu muitas pessoas em Piracicaba: pelo segundo domingo seguido, a chuva caiu praticamente no mesmo horário, por volta das 15h40. Desta vez, porém, a intensidade foi menor, mas suficiente para amenizar o calor.

Na semana anterior, a cidade enfrentou uma tempestade com rajadas de vento, raios e alagamentos que causaram transtornos, arrastando carros no centro e causando deslizamentos. Já neste domingo, as nuvens escuras anunciaram a chuva, que veio de forma moderada e rápida, apenas refrescando o clima sem grandes impactos.

Com isso, a temperatura, que estava na casa dos 30°C, começa a cair gradativamente e deve chegar a 22°C na madrugada, proporcionando uma noite mais agradável para os piracicabanos.