Centro Pop muda de endereço a partir de segunda-feira (31)

O Centro Pop e a Casa de Passagem vão funcionar no mesmo endereço temporariamente. Um novo imóvel está sendo adaptado para ser a Casa de Passagem enquanto o Centro Pop vai permanecer no endereço da Frei Vital de Primeiro. “Precisávamos ampliar o atendimento da Casa de Passagem, que hoje recebe cerca de 70 pessoas. No novo imóvel poderemos anteder até 100”, observa.

A mudança acontece de forma emergencial, para segurança de atendidos e dos funcionários, devido ao mal estado do imóvel onde o Centro Pop estava instalado, na rua Voluntários de Piracicaba. “Essa mudança vem sendo planejada desde que assumimos a Pasta, em janeiro. O imóvel onde o equipamento estava instalado, que era alugado, apresenta problemas estruturais, não recebia manutenção, e colocava em risco a vida das pessoas que frequentavam e dos servidores”, explica Fernanda Varandas, secretária de Assistência Social. “Durante o dia o atendimento será como Centro Pop, até as 18h, e depois desse horário como Casa de Passagem. O imóvel da Casa de Passagem é bem estruturado e mais confortável para um atendimento adequado”.

POPULAÇÃO OUVIDA - Ainda segundo a secretária Fernanda Varandas, foram realizadas assembleias com a população de rua atendida pelo Centro Pop, antes da mudança, que foi bem-aceita. “Criamos um fluxo com o Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social). Na medida em que fazem a abordagem eles também fazem o translado da pessoa em situação de rua interessada em ser atendida no Centro Pop. O Centro Pop também tem um carro com motorista que poderá fazer o transporte até o serviço”, explica.

OS SERVIÇOS – O Centro pop realiza acompanhamento e atendimento psicossocial, oferece acolhida, higiene pessoal, café da manhã e tarde, e realiza encaminhamentos para a inclusão no Cadastro Único, retirada de segunda via de documentação e para serviços da rede socioassistencial e das demais políticas públicas e garante retorno da pessoa para cidade de origem. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Casa de Passagem oferta alimentação, higiene pessoal e acompanhamento psicossocial da equipe técnica de referência, com desenvolvimento do Plano Individual de Atendimento (PIA) e encaminhamento para serviços das demais políticas públicas, de acordo com as necessidades de cada pessoa. O acesso é por encaminhamento do Centro Pop. O atendimento é ininterrupto.