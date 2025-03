Furto de celular é esclarecido e receptador preso em Piracicaba

Uma operação do 10º BPM/I - 4ª Companhia, com apoio da 1ª Companhia, resultou na solução de um furto de celular e na prisão em flagrante por receptação. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na rua Ibitinga, no bairro Tatuapé em Piracicaba.

O caso começou na noite anterior, durante uma operação DEJEM na Praça Takaki, quando policiais receberam imagens e informações sobre o furto de um celular em uma loja Outlet. As investigações indicaram que o autor do crime tinha uma tatuagem de palhaço na perna direita. Com o auxílio de sistemas de inteligência, a polícia identificou um suspeito.

Na manhã seguinte, os agentes foram até a casa do suspeito. Ao notar a presença da polícia, ele tentou fugir e resistiu à abordagem, mas foi contido. No local, também foi detida sua companheira, apontada como cúmplice. Durante o interrogatório, o indivíduo confessou o furto e disse ter trocado o celular por drogas com um homem conhecido como "Binho".