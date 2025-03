Notas de falecimentos - 30/03/2025

Sr. Cesário Paulino da Silva, Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Manoel Paulino da Silva e da Sra. Maria Paulino da Silva, era sua companheira a Sra. Rosaria de Araujo da Silva; deixa o filho: Eliovaldo Farias. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Angelina da Cruz Vicente, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Batista da Cruz e da Sra. Antonia Maria de Jesus, era viúva do Sr. Antonio Ribeiro Vicente; deixa as filhas: Celia Regina Vicente de Moraes, casada com o Sr. Junior Donizete de Moraes; Edemilde Ribeiro Vicente e Silvana da Cruz Vicente. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Menina - Emanuelle Vitória Chaves da Silva, Faleceu dia 28/03/2025 na cidade de Sorocaba, aos 13 anos de idade e era filha do Sr. Jean Carlos Silva e da Sra. Kezia da Silva Chaves Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/03/2025 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição – Sala A, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra Irebe Milan Marchesini, Faleceu dia 29/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Elias Marchesini. Era filha do Sr. Eugenio Milan e da Sra. Amabile Turcatto, falecidos. Deixa as filhas: Marcia, Regina e Helena. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/03/2025 às 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala C, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Maria Evanir Casale, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Mario Paulone e da Sra. Durvalina Biscalchin Paulone, era casada com o Sr. Renato Casale; deixa os filhos: Valdemir Casale e Eliane Cristina Casale Cangiani, casada com o Sr. João Batista Cangiani. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.