Piracicabanos disputam torneio internacional em Araxá

Além da Copa Internacional e da Copa do Mundo, existem várias outras provas importantes no calendário, como a Internacional Estrada Real, Internacional MTB Series, Taça Brasil, Campeonato Brasileiro XCO e o Campeonato Paulista.

A DUPLA

Gaspar é atleta profissional há 4 anos e já participou das principais provas oficiais do país. Há um ano na Elite, o piracicabano é o 12° colocado do ranking brasileiro. No ano passado, no Campeonato Nacional, finalizou a prova em 11° lugar, disputando a 10° colocação no Sprint final.

Na categoria sub-23, ficou em 6° no Campeonato Brasileiro de XCO; foi campeão Paulista de XCO por dois anos consecutivos, campeão da internacional estrada real XCO e vice-campeão da Copa Internacional de Mountain Bike de 2023. Já na elite, ele teve a primeira prova internacional no ano seguinte, uma ultramaratona na Colômbia, onde, após 5 dias seguidos de provas, ficou com um a 3ª colocação na Geral Elite.