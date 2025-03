Jovem Yasmin sonhava em ser esteticista

Dor e revolta marcaram o velório de Yasmin Belemel que começou na noite da quarta-feira e se estendeu pela madrugada do dia (29), até o sepultamento no cemitério.

Segundo familiares, a menina era alegre, simpática e muito amiga das pessoas no bairro, sem maldade no coração, e acabou desaparecendo desta forma misteriosa, ainda sem o esclarecimento da causa da morte

A jovem desapareceu em agosto de 2023, aos 17 anos, no bairro Recreio. Seus restos mortais foram encontrados apenas em setembro de 2024, na mesma região, perto do local onde, em abril, o corpo de Lorraine Victoria, de 15 anos, foi localizado, após ser vítima de sequestro, estupro e assassinato. Um homem está preso, indiciado pelo crime.

A confirmação de que a ossada era de Yasmin veio nesta nesta terça-feira (25), com o resultado do exame de DNA, encerrando mais de um ano de buscas angustiantes. O corpo foi liberado para a família, mas a causa da morte ainda é desconhecida.

Talita Belemel, irmã da jovem, disse no velório que apenas do alívio em poder dar um velório digno, a família também estava revoltada e indignada pela demora e falta de empenho nas buscas na época do desaparecimento. Eles citaram que no caso da menina Victoria Lorraine, viram grande movimentação policial, com cães farejadores, helicóptero e viaturas.